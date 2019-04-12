بدأت، الجمعة، النسخة الثالثة من مهرجان إزمير للشوكولاتة والحلويات، تحت شعار الأذواق الرائعة، وسط مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.

وشهد اليوم الأول من المهرجان المقام بمركز إزمير أرينا الثقافي إقبالاً كبيراً من عشاق الحلويات والشوكولاتة.

وقال مسؤول الفاعلية، شاهين أيدوغان، خلال حديثه للإعلام، إن المهرجان سيستمر لمدة 3 أيام، وسيتيح لعشاق الحلويات تعلّم وصفات إعداد حلويات على يد طهاة يحظون بشهرة واسعة.

وأضاف أنه جرى تخصيص أماكن للحفلات واللعب، وسيتم على هامش المهرجان تنظيم مسابقة "أفضل نكهة للحلوى".