سياسة
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انطلاق فعاليات مهرجان إزمير للشوكولاتة والحلويات
انطلق مهرجان إزمير للشوكولاتة والحلويات تحت شعار "الأذواق الرائعة" وسط مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية. وقال مسؤول الفاعلية، إن المهرجان سيستمر لمدة 3 أيام، وسيتيح لعشاق الحلويات تعلّم وصفات إعداد حلويات على يد طهاة يحظون بشهرة واسعة.
انطلاق فعاليات مهرجان إزمير للشوكولاتة والحلويات
انطلاق فعاليات مهرجان الشكولاتة في مدينة إزمير التركية
12 أبريل 2019

بدأت، الجمعة، النسخة الثالثة من مهرجان إزمير للشوكولاتة والحلويات، تحت شعار الأذواق الرائعة، وسط مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.

وشهد اليوم الأول من المهرجان المقام بمركز إزمير أرينا الثقافي إقبالاً كبيراً من عشاق الحلويات والشوكولاتة.

وقال مسؤول الفاعلية، شاهين أيدوغان، خلال حديثه للإعلام، إن المهرجان سيستمر لمدة 3 أيام، وسيتيح لعشاق الحلويات تعلّم وصفات إعداد حلويات على يد طهاة يحظون بشهرة واسعة.

وأضاف أنه جرى تخصيص أماكن للحفلات واللعب، وسيتم على هامش المهرجان تنظيم مسابقة "أفضل نكهة للحلوى".

مصدر:TRT عربي
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