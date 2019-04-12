سياسة
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قائد قوات الدعم السريع بالسودان يعتذر عن عدم المشاركة في المجلس العسكري
اعتذر قائد قوات الدعم السريع السوداني عن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد، فيما أدى آلاف السودانيين صلاة الغائب على شهداء الثورة أمام وزارة الدفاع بالخرطوم.
قائد قوات الدعم السريع بالسودان يعتذر عن عدم المشاركة في المجلس العسكري
المتظاهرون أدوا صلاة الغائب أمام مقر قيادة الجيش السوداني على أرواح ضحايا التظاهرات / Reuters
12 أبريل 2019

اعتذر قائد قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، عن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.

وقال في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على فيسبوك، الجمعة، إن البلاد "تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا إلى عمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية".

وتابع "أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني أني كقائد لقوات الدعم السريع اعتذرت عن عدم المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 11 إبريل/نيسان 2019".

واستطرد "سنظل جزءاً من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني".

ومثَّل الخميس يوماً حاسماً في مسيرة الثورة الشعبية الحالية في السودان التي انطلقت في 19 ديسمبر/كانون الأول؛ إذ أعلن قادة الجيش، عبر بيان، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بإجراء انتخابات.

وأدى آلاف المتظاهرين، الجمعة، صلاة الغائب، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، على أرواح ضحايا التظاهرات الذين سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 4 أشهر.

وكانت المعارضة رفضت بيان قادة الجيش الذي عدّته انقلاباً عسكرياً، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فوراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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