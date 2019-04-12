أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، رفضه ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي، مجدداً طلبه تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية، وعادّاً تسلّم الأخير السلطة "مسرحية هزلية" .

وبعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير وبدء فترة انتقالية لمدة عامين، قال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، إن مدة الفترة الانتقالية خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

وتعهّد زين العابدين، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ومحذراً من انتشار الفوضى.

وقال زين العابدين إن "الشعب طالبنا بتسلّم السلطة عندما تظاهر أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير".

وتعقيباً على هذه التصريحات، قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان "نعيد ونؤكد رفضنا الحاسم لما حدث الخميس، ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي" اليوم.

وأضاف البيان "رفضاً يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب بكذبة كبرى".

وعدّ التجمع النظام عاجزاً "حتى عن أن يخرج بسيناريو جيد، يربك الحركة الجماهيرية ويهز وحدتها".

وتابع "ما حدث (إجراءات قادة الجيش الخميس) لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائراً عليه وساعياً لإسقاطه واقتلاعه من جذوره".

وأكّد التجمع أن مطالبهم "واضحة وعادلة ومشروعة"، وتتمثل في "تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط واجبة النفاذ".

وكان النائب الأول للرئيس وزير الدفاع عوض بن عوف أعلن، الخميس، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن بن عوف إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.