سياسة
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تركيا تنتقد قرار فرنسا إحياء ذكرى أحداث 1915
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو رفض بلاده قرار فرنسا إعلان 24 أبريل/نيسان يوماً لإحياء ذكرى "مذبحة الأرمن" المزعومة، مضيفاً أن فرنسا يجب عليها أن تنظر أولاً إلى "تاريخها المظلم".
تركيا تنتقد قرار فرنسا إحياء ذكرى أحداث 1915
جاوش أوغلو يرفض تصريحات فرنسا بخصوص أحداث 1915 / AA
12 أبريل 2019

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إعلان فرنسا 24 أبريل/نيسان يوماً لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية" المزعومة للأرمن، قائلاً إن فرنسا عليها "أن تنظر إلى تاريخها المظلم".

وأدلى جاوش أوغلو، الجمعة، بهذه التصريحات خلال حوار متوتر مع برلماني فرنسي في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، بعد يوم من إدراج قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجريدة الرسمية الفرنسية.

وقال جاوش أوغلو إن "فرنسا هي آخر بلد يعلّم تركيا درساً في الإبادة الجماعية والتاريخ. لم ننسَ ما حدث في رواندا والجزائر".

وترفض تركيا مصطلح الإبادة الجماعية، بدعوى أن الذين لقوا حتفهم كانوا ضحايا لحرب أهلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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