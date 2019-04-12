انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إعلان فرنسا 24 أبريل/نيسان يوماً لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية" المزعومة للأرمن، قائلاً إن فرنسا عليها "أن تنظر إلى تاريخها المظلم".

وأدلى جاوش أوغلو، الجمعة، بهذه التصريحات خلال حوار متوتر مع برلماني فرنسي في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، بعد يوم من إدراج قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجريدة الرسمية الفرنسية.

وقال جاوش أوغلو إن "فرنسا هي آخر بلد يعلّم تركيا درساً في الإبادة الجماعية والتاريخ. لم ننسَ ما حدث في رواندا والجزائر".

وترفض تركيا مصطلح الإبادة الجماعية، بدعوى أن الذين لقوا حتفهم كانوا ضحايا لحرب أهلية.