سياسة
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تأجيل الإعلان عن أسماء الأعضاء في المجلس العسكري الانتقالي في السودان
قالت الوكالة الرسمية للأخبار في السودان إن إعلان أسماء الأعضاء في المجلس العسكري الانتقالي تم تأجيله لإجراء مزيد من المشاورات، مضيفة أن اللجنة السياسية العسكرية ستُجري، الجمعة، لقاءات مع ممثلي القوى السياسية وسفراء الدول المختلفة.
تأجيل الإعلان عن أسماء الأعضاء في المجلس العسكري الانتقالي في السودان
وكالة أنباء السودان تقول إنه تم تأجيل إعلان أسماء الأعضاء في المجلس العسكري الانتقالي / Reuters
12 أبريل 2019

ذكرت وكالة أنباء السودان، الجمعة، أن إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي أُجّل لإجراء مزيد من المشاورات.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري ستجري، الجمعة، لقاءات مع القوى السياسية بالبلاد دون ذكر تفاصيل حول عدد أعضاء المجلس.

كما ستعقد اللجنة المذكورة لقاءات أخرى متعددة مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية ودول الترويكا والدول الإفريقية والآسيوية والولايات المتحدة، المعتمدين لدى الخرطوم كل على حدة.

وأعلن التلفزيون الرسمي في السودان، الخميس، أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدّى القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي.

وأدّى رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف اليمين الدستورية نائباً لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبد المجيد إدريس.

وكان عوض بن عوف أعلن، الخميس، عزل رئيس الدولة عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية تستمر لعامين وتتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وفرض حظر التجوال لمدة شهر اعتباراً من مساء الخميس.

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات واسعة تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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