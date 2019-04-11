قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "أهم أمنياته هو تجاوز السودان لهذه المرحلة بسلام وعلى أسس المصالحة الوطنية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، "اقتلاع النظام" واعتقال الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وحول مصير البشير قال أردوغان إن "الأنباء متضاربة حول البشير ولا يمكن معرفة مصيره، وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر، لا يمكن إعطاء معلومات سليمة حول ذلك"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني سيطر على الحكم عبر تدخل عسكري".

وشدد الرئيس التركي على أنه "شخص يعلم ما يعنيه الانقلاب، وما يجلبه، وما يقضي عليه"، معتبراً أن "انتقال السودان إلى مرحلة جديدة من خلال تخطي هذه الأزمات الاقتصادية، له أهمية بالنسبة لتركيا".

وتابع أردوغان "إن أهم أمنياتنا هو تجاوز السودان لهذه المرحلة بسلام وعلى أسس المصالحة الوطنية، لأن هذه الدول عانت كثيراً من مثل هذه الانقلابات. كل انقلاب هو هدر كبير للدماء" معرباً عن عدم رغبته "بتعرض السودان الصديق والشقيق لهذا الهدر".

وأكد الرئيس التركي أن "لدينا علاقات متجذرة في التاريخ مع السودان، ونريد أن تتواصل"، مردفاً أنه يتمنى "أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف، اعتقال البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه بن عوف أيضاً حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وحظر التجوال طيلة شهر اعتباراً من مساء الخميس.

ورداً على تلك الخطوة، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة، رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلاً"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.