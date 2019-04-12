سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2019
أعلن تجمّع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية، رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلاً" / Reuters
12 أبريل 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع السوداني يعلن تولّي الجيش للسلطة وسط مطالب بحكومة مدنية، والشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس.

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وزير الدفاع السوداني يعلن اقتلاع النظام والمحتجون يطالبون بحكومة مدنية

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات رئاسية. [TRTعربي]

وقال بن عوف في البيان رقم 1 للجيش، الذي تلاه في كلمة متلفزة، إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية إلى حين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. [رويترز]

فيما أعلن تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة السودانية، رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلاً"، ومواصلتهم الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية. [TRTعربي]

محكمة لندن تدين مؤسس ويكيليكس بعد اعتقاله من سفارة الإكوادور

أعلنت الشرطة البريطانية بالتعاون مع حكومة الإكوادور، الخميس، اعتقالها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، من مقر إقامته بسفارة الإكوادور بالعاصمة لندن. [TRTعربي]

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت أسانج بعد أن استدعاها السفير الإكوادوري في أعقاب سحب حكومته حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس. [TRTعربي]

وبعد ساعات أدانت محكمة ويستمنستر في لندن، جوليان أسانج، بـ"انتهاك شروط الكفالة البريطانية"، بطلبه حق اللجوء لدى سفارة الإكوادور، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد، وفق إعلام محلي. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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