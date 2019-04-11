سياسة
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الخارجية التركية: نقف إلى جانب الشعب السوداني لضمان أمن واستقرار بلاده
أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، وقوف أنقرة إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار في بلاده. وشدد بيان للوزارة على أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان، أمر لا مناص منه من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة برمتها".
الخارجية التركية: نقف إلى جانب الشعب السوداني لضمان أمن واستقرار بلاده
الخارجية التركية أكدت وقوف أنقرة إلى جانب الشعب السوداني ودعمها له / AA
11 أبريل 2019

أكّدت الخارجية التركية، الخميس، وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار في بلاده.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في وقت سابق الخميس، اعتقال الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وورد في بيان الخارجية "نتابع عن كثب التطورات الجارية في السودان التي تربطنا وإياها علاقات شاملة في القارة الإفريقية، وأواصر أخوية راسخة".

وأضاف "ينتظر الشعب السوداني إرساء السكينة والاستقرار في البلاد دون تأخير، واتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوز المصاعب الاقتصادية".

وتابع "نعرب عن تمنياتنا في أن تسير هذه العملية بشكل سلمي، تلبي فيه تطلعات الشعب في إطار الديمقراطية الدستورية والتوافق الوطني".

وشدد على أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان، أمر لا مناص منه من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة برمتها".

وأوضح البيان أنه "مثلما فعلت حتى اليوم، ستواصل تركيا من الآن فصاعداً وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار والطمأنينة في بلاده".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف "اقتلاع النظام" واعتقال البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن بن عوف في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتباراً من مساء الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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