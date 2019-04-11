طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المتحدث باسم المحكمة فادي العبدلله قوله "المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول".

وأضاف "المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لإنهاء تمرد في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، "اقتلاع النظام" واعتقال الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.