سياسة
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المحكمة الجنائية الدولية تُطالب بتسليم البشير
قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إنّ المحكمة تطلب من السلطات السودانية، تسليم الرئيس عمر البشير، وفق أمرين بالقبض عليه، أصدرتهما المحكمة قبل عشرة أعوام. يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان عزل الرئيس السوداني من منصبه.
المحكمة الجنائية الدولية تُطالب بتسليم البشير
طلب المحكمة يأتي عقب ساعات من إعلان وزير الدفاع السوداني اعتقال عمر البشير / Reuters
11 أبريل 2019

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المتحدث باسم المحكمة فادي العبدلله قوله "المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول".

وأضاف "المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لإنهاء تمرد في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، "اقتلاع النظام" واعتقال الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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