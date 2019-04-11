أعلن وزير الدفاع السوداني النائب الأول للرئيس عوض محمد أحمد بن عوف، المعين من طرف الرئيس عمر حسن البشير، استيلاء الجيش على السلطة، و"اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، بحسب بيان تلاه عبر وسائل الإعلام المحلية.

وقال وزير الدفاع "نتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من فساد وسوء إدارة على الرغم من تعدد الموارد التي تتميز بها بلادنا".

وأضاف "النظام ظل يردد وعوداً كاذبة ويصر على معالجة المشكلات أمنياً".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عن تشكيل مجلس انتقالي لمدة عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة، وتعطيل العمل بالدستور، كذلك أعلن حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومجلس الوزراء، مع إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي ستستمر عامين.

وبحسب بيان وزير الدفاع سيتم تشكيل المجلس العسكري الذي سيدير المرحلة الانتقالية في وقت لاحق، مع التأكيد على الالتزام بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وسيكون الإعلان عن تفاصيل المجلس في بيان لاحق.

وأضاف البيان "نعلن وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين".

وكان الجيش السوداني أعلن أنه سيذيع قريباً بياناً هاماً، وذلك منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس.

وأشارت المصادر إلى استلام الجيش للسلطة وتنحي الرئيس البشير، لافتةً إلى أن تأخير إعلان بيان الجيش لساعات عدة، بسبب إكمال ترتيبات الخطوة وانعقاد اجتماع هيئة الأركان للإعلان عن تشكيلة المجلس العسكري ورئاسته.