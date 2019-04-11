سياسة
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الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس
أعلنت الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، اعتقالها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من مقر إقامته بسفارة الإكوادور بالعاصمة لندن، بعد سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء منه.
الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس
جوليان أسانغ / Reuters
11 أبريل 2019

أعلنت الشرطة البريطانية بالتعاون مع حكومة الإكوادور، الخميس، اعتقالها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، من مقر إقامته بسفارة الإكوادور بالعاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان إنه "تم اعتقال أسانج ووضعه قيد الاحتجاز في أحد مراكز الشرطة بوسط لندن، حتى يمثل أمام محكمة ويستمينستر في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت أسانج بعد أن استدعاها السفير الإكوادوري في أعقاب سحب حكومته حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس.

وجاء الاعتقال استناداً إلى مذكرة أصدرها القضاء البريطاني في يونيو/حزيران عام 2012، حسب المصدر ذاته.

من جهته، شكر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت حكومة الإكوادور على تعاونها في إتمام عملية الاعتقال.

ويقيم جوليان أسانج في سفارة الإكوادور منذ عام 2012 خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، بعدما هددته واشنطن بالمحاكمه لنشره وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقعه ويكيليكس.

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو قال إنه يفضّل لمؤسس موقع ويكيليكس أن يسلم نفسه للسلطات بسبب التكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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