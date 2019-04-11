سياسة
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الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد بريكست حتى 31 أكتوبر
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمديد مرن لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول. وجاء الاتفاق بعد خمس ساعات من المحادثات في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد بريكست حتى 31 أكتوبر
قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على تأجيل الاتفاق حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل / AFP
11 أبريل 2019

وافق قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تأجيل اتفاق بريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك "هذا يعني ستة أشهر إضافية للمملكة المتحدة لإيجاد أفضل حل ممكن."

وأضاف في تصريح، صباح الخميس، "هذا تمديد مرن"، في إشارة إلى عرضه السابق بأن بريطانيا قد تغادر قبل ذلك إذا قبلت باتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذهبت إلى القمة الأوروبية في بروكسل طالبة التأجيل حتى 30 يونيو/حزيران، لكنها قالت إنها مستعدة لتمديد هذا الموعد.

ورفض البرلمان البريطاني مراراً اتفاقاً تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى بالوضع إلى طريق مسدود.

وقالت ماي إن الاتحاد منحها "طلباً رئيسياً" بإضافة شرط الخروج المبكر في حال الموافقة على تمديد بريكست ستة أشهر.

وأضافت "نريد المغادرة في أقرب وقت ممكن. إذا وافق نواب مجلس العموم على اتفاقي بشأن بريكست، فلا يزال بإمكاننا المغادرة قبل 30 يونيو/حزيران."

وأشارت ماي إلى أن "بريطانيا تواجه خيارات صارمة، والجدول الزمني واضح".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تأجيل بريكست ستة أشهر "أفضل حل وسط ممكن" لحماية باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون أحد المعارضين لتأجيل بريكست، لكنه وافق في ساعة مبكرة من صباح الخميس مع زعماء الاتحاد الآخرين على التمديد.

وقال للصحفيين في وقت لاحق "فعلت ذلك للحفاظ على وحدة الدول الأعضاء السبعة والعشرين الباقين، ومنح بريطانيا مزيداً من الوقت لإبرام اتفاق من شأنه أن يمنع حالة الفوضى في التجارة والسفر عندما تغادر."

مصدر:TRT عربي - وكالات
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