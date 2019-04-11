سياسة
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أنباء عن تنحي البشير والشارع السوداني يترقّب بيان الجيش
يترقب الشارع السوداني بعد قليل صدور بيان عسكري من الجيش. إذ ذكر التلفزيون الرسمي أن القوات المسلحة ستذيع بياناً هاماً بعد قليل، وهو ما أثار تكهنات حول إمكانية تنفيذ محاولة انقلاب على حكومة الرئيس عمر حسن البشير.
أنباء عن تنحي البشير والشارع السوداني يترقّب بيان الجيش
مصادر قالت إن البشير تنحى عن منصبه  / Reuters
11 أبريل 2019

ذكرت مصادر حكومية سودانية، أن الرئيس عمر البشير تنحى عن السلطة، مشيرة إلى أن مشاورات تشكيل مجلس انتقالي بدأت في البلاد.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن الآلاف من السودانيين يواصلون التوافد على مقرات قيادة الجيش في الخرطوم والولايات.

وفجر الخميس، قال التلفزيون الرسمي في السودان، إن القوات المسلحة ستذيع بياناً هاماً بعد قليل، وهو ما أثار تكهنات حول إمكانية تنفيذ محاولة انقلاب على حكومة الرئيس عمر حسن البشير.

وذكر مراسل TRT عربي أنّ الجيش السوداني نشر عربات عسكرية في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون. وأشار إلى أنّ عربات عسكرية أغلقت الجسور وانتشرت في شوارع العاصمة الخرطوم.

ودخل ضابط من الجيش السوداني مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي بعد أن طوّقته القوات المسلحة.

وقال ناشطون إن الجيش السوداني قام بمحاصرة القصر الرئاسي وسط العاصمة. وأشاروا إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار الخرطوم الدولي، إذ لا يسمح إلا بالهبوط فقط.

وفي وقت سابق من الأسبوع اشتبك جنود مع أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني حاولوا تفريق آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الذين اعتصموا خارج وزارة الدفاع في الخرطوم.

ولقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم في الاشتباكات يوم الثلاثاء بينهم ستة من القوات النظامية.

وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون "بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبينما ينتظر الناس معرفة المزيد يبث التلفزيون والإذاعة الرسميين الموسيقى الوطنية.

وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأشهر القليلة الماضية مما مثل أكبر تحد واجهه البشير خلال ثلاثة عقود في السلطة.

ودعا منظمو التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير أهالي الخرطوم، للتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم". ويأتي ذلك في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بتنحي البشير.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الأمن السوداني قام باعتقال نحو 100 من قادة حزب المؤتمر الوطني، فيما أشارت إلى أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت رئيس الحزب المفوض ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين المقرب من البشير

مصدر:TRT عربي - وكالات
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