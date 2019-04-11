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عائلة خاشقجي تقول إنها لم تقبل أي تسوية مالية وإنها تتمسك بمحاكمة القتلة، الجيش الجزائري يتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

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عائلة خاشقجي: لم نقبل أي تسوية مالية

أعربت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعترفت الرياض بمقتله في قنصليتها بإسطنبول، عن تمسّكها بمحاكمة قاتليه، نافية قبول أي تسوية مالية. وقالت الأسرة في بيان نقله صلاح نجل الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عبر حسابه في تويتر "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة". [TRT عربي]

وأضافت "نود أن نؤكد، كورثة جمال خاشقجي وكأسرة آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة بها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة". وأكد البيان أن إجراءات المحاكمة ما تزال سارية، وأضاف "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات ما سُمح بذلك". [الأناضول]

وطالبت الأسرة في البيان "كل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة عمل مقدس وشريف لا يقابَل إلا بكل احترام وتقدير".

وختمت الأسرة بالقول "نحن مؤمنون بأن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته". [TRT عربي]

قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

قال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، إن المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستتم بمرافقة الجيش، فيما اتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. وأضاف في كلمة أمام قادة عسكريين، الأربعاء، أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه". [TRT عربي]

يأتي ذلك فيما تشهد الجزائر إضراباً عاماً في مختلف القطاعات، وتظاهرات في مدن عدة رفضاً لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتاً. وتجمّع آلاف العمال والطلبة والمواطنين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، الأربعاء، ورددوا هتافات رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن. [TRT عربي]