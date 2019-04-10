سياسة
2 دقيقة قراءة
دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تفوز بجائزة دولية
فازت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بجائزة Wsis prize 2019 champion خلال القمة العالمية لمعلومات الاتصال في جنيف السويسرية، والتي شهدت تنافساً بين ألف و64 مشروعاً مختلفاً.
دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تفوز بجائزة دولية
مشروع CİMER يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المعلومات وتقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع / AA
10 أبريل 2019

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون عن فوز مشروع CİMER بجائزة "Wsis prize 2019 champion"، خلال القمة العالمية حول معلومات الاتصال في مدينة جنيف السويسرية.

وقال ألطون، في تغريدة نشرها الأربعاء على حسابه الرسمي في تويتر، إن المشروع الذي أُطلق بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنافس مع 366 مشروعاً آخر، في فئة الوصول إلى المعلومة، للفوز بالجائزة.

وذكر ألطون أن المشروع دخل بين أكبر 5 مشاريع، حصلت على أكبر عدد من الأصوات، التي بلغ عددها الإجمالي مليونَي صوت.

وأوضح أن القمة عرفت تنافساً بين ألف و64 مشروعاً، للفوز بجوائز عن 18 فئة مختلفة.

وأشار إلى أن هذه الجائزة الدولية، تعد الأولى من نوعها، التي تفوز بها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وCİMER هو مشروع أطلقته الرئاسة التركية في وقت سابق، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المعلومات عبر الإنترنت، وإلى تقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع.

يُذكر أن القمة العالمية حول معلومات الاتصال، تنعقد في الفترة ما بين 8-12 أبريل/نيسان الحالي، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية.

وتُنظَّم القمة سنوياً بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us