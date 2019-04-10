حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، من خطورة هجوم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وقال جاوش أوغلو لقناة NTV المحلية إن "الهجمة الأخيرة على العاصمة الليبية، قد تزج بالبلاد في مأزق خطير جداً، ومن الضروري وقف الهجمات".

وأضاف أن "محاولة السيطرة على السلطة من خلال عملية عسكرية من شأنها التسبب في كارثة".

وأوضح الوزير أن اعتراض المجتمع الدولي على هذه العملية بإصدارها تصريحات فقط ليس كافياً، وأنه يجب وقف هذه الهجمات بطريقة أو بأخرى. وأضاف "نقول للدول الداعمة لحفتر أيضاً إن هذا أمر خطير، لا تنحازوا".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر شن عملية عسكرية، الخميس، للسيطرة على طرابلس، الأمر الذي لاقى مخاوف لدى المجتمع الدولي من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقابل ذلك احتشاد القوات الداعمة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً لصد الهجوم.

وتزامن التصعيد في ليبيا مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر شامل للحوار بمدينة غدامس، بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد البلاد صراعاً، يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق .