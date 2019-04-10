سياسة
2 دقيقة قراءة
قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
قال رئيس الأركان الجزائري إن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها. واتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
قائد أركان الجيش الجزائري قال إن المرحلة الانتقالية ستتم بمرافقة الجيش / AFP
10 أبريل 2019

قال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، إن المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستتم بمرافقة الجيش، فيما اتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وأضاف في كلمة أمام قادة عسكريين، الأربعاء، أن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

وتابع أن تسيير هذه المرحلة "يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

والثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري، رسمياً، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية.

وأطلق بن صالح 3 تعهدات رئيسية للشعب، في أول خطاب له بعد تسلُّم مهام منصبه رسمياً، تتعلق بتسليم السلطة بعد ثلاثة أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتفعيل مادتين في الدستور تُقران بأن السيادة تعود إلى الشعب.

وشهدت الجزائر، الأربعاء، إضراباً عاماً في مختلف القطاعات وتظاهرات في مدن عدة رفضاً لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us