سياسة
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قوات حفتر تحاول التسلل إلى قلب طرابلس وقوات الوفاق تقاوم بشدة
ذكرت مصادر مطّلعة أن قوات حكومة الوفاق ما زالت تفرض سيطرتها على معظم مطار طرابس الدولي، في ظلّ توسُّع الاشتباكات، فيما تحاول قوات حفتر التسلل إلى قلب العاصمة طرابلس من منطقة عين زارة في المحور الأوسط الجنوبي.
قوات حفتر تحاول التسلل إلى قلب طرابلس وقوات الوفاق تقاوم بشدة
محاولات مستمرة من قوات حفتر للتسلل وسط العاصمة طرابلس / AFP
10 أبريل 2019

قصفت مقاتلات تابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الأربعاء، قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر مطّلعة أن قوات حكومة الوفاق ما زالت تفرض سيطرتها على معظم مطار طرابس الدولي، في ظلّ توسُّع الاشتباكات.

وتحاول قوات حفتر التسلل إلى قلب العاصمة طرابلس من منطقة عين زارة في المحور الأوسط الجنوبي، وفق وكالة الأناضول.

وتدور في المناطق الجنوبية للعاصمة معارك طاحنة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً.

وفي إطار تلك المحاولات حقّقَت قوات حفتر، الأربعاء، تقدُّماً في منطقة عين زارة بالمحور الأوسط الجنوبي، إذ شهدت المنطقة مواجهات مسلحة الثلاثاء، هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات الخميس الماضي.

وأشارت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق إلى وجود حشود تابعة لقوات حفتر في مدينتي صبراتة وصرمان، تمهيداً للهجوم على مدينة الزاوية‎ غرب طرابلس.

وفي محيط مطار طرابلس الدولي سيطرت قوات حفتر على الجزء المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، فيما تسيطر قوات الوفاق على الجزء الأكبر منه.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت، الثلاثاء، أن المنشآت الصحية قرب العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت عن مقتل 47 شخصاً وإصابة 181 خلال الأيام الماضية، مع تقدُّم قوات حفتر للسيطرة على العاصمة.

وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن تجدُّد الصراع في الدولة المنقسمة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، يهدّد أيضاً باستنزاف الإمدادات الطبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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