قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إنه إذا لم تستطع تركيا الحصول على مقاتلات من طراز F-35 الأمريكية، فإنّها سوف تسعى لتلبية احتياجاتها في هذا المجال من طرف آخر "إلى حين صناعة مقاتلاتها بنفسها".

وأضاف في مقابلة مع قناة NTV المحلية، أن "لغة التهديد ضد تركيا في التصريحات الأمريكية تضرّ بالصداقة بين البلدين".

وفي معرض تعليقه على الجدل القائم في الآونة الأخيرة بين أنقرة وواشنطن بشأن مقاتلات F-35 ومنظومة S-400 الدفاعية، قال جاوش أوغلو إن "لدى بعض دول الناتو أنظمة صواريخ S-300، بالتالي فإن امتلاك أي نظام للدفاع الجوي لا يتعارض مع عضوية الناتو".

وأكّد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدّم ضمانة لبيعها تركيا منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه "إذا لم ترغب الولايات المتحدة في بيعنا صواريخ باتريوت، يمكننا مستقبلاً الحصول على منظومة S-400 ثانية، ونظام دفاع جوي آخر".

ودعا الوزير خبراء الناتو إلى دراسة ما إذا كانت منظومة S-400 الروسية تشكّل خطراً على الحلف.

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو باعتبار تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.