سياسة
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معسكر اليمين بزعامة نتنياهو يحصد الأغلبية في انتخابات الكنيست
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات الكنيست الإسرائيلي أن حزبَي الليكود وتحالف أزرق أبيض قد حصلا على عدد متساوٍ من المقاعد، وحصد كل منهما 35 مقعداً، لكن كفة اليمين رجحت بحصوله على 65 مقعداً من أصل 120.
معسكر اليمين بزعامة نتنياهو يحصد الأغلبية في انتخابات الكنيست
نتنياهو ألقى خطاب النصر وأعلن أنه سيكون رئيس وزراء لكل الإسرائيليين  / AFP
10 أبريل 2019

أظهرت النتائج الأولية، لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، تساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه تحالف أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس. لكن النتائج أظهرت تقدم معسكر أحزاب اليمين بحصوله على 65 مقعداً، من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان.

ومن شأن هذه النتائج، أن تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة أقوى من الحكومة السابقة، التي كانت تحظي بتأييد 61 عضو كنيست.

وقالت النتائج التي نشرتها صحيفة هآرتس صباح اليوم، إن حزبا الليكود وأزرق أبيض، حصلا على 35 مقعداً لكل منهما. وبحسب النتائج فقد جاءت نتائج أحزاب اليمين، على النحو التالي: الليكود 35، يهدوت هتوراه 8، وتحالف اليمين 5، وإسرائيل بيتنا 5، وكلنا 4، وشاس 8. أما حزب العمل المعارض (وسط) فحصل على 6، وحزب ميرتس اليساري فحصل على 4. وحصلت القائمة العربية "الجبهة والعربية للتغيير" على 6 ، وتحالف "الجبهة والقائمة الموحدة" (عربية) على 4.

ووفقاً لهذه الننتائج فإن نتنياهو متجه إلى تشكيل حكومة جديدة بتحالفه مع القوى اليمينية في الكنيست الجديد، لكنه في ذات الوقت ما زال ملاحَقاً قضائياً بتهم الفساد التي لم تجبره على الاستقالة في الفترة الماضية، لكنها قد تؤثر على مستقبل ائتلافه الحكومي القادم.

وأعلن نتنياهو انتصار معسكر اليمين في الانتخابات، في "خطاب النصر" الذي ألقاه أمام حشد من مؤيديه في مقر حزب الليكود في تل أبيب، وقال إنه سيكون رئيس وزراء لكل الإسرائيليين، اليهود وغير اليهود، وإنه سيعمل على تعزيز علاقاته بالزعماء العرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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