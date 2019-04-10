أهم الأحداث:

معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصد الأغلبية في انتخابات الكنيست، ووزير الداخلية التركي يعلن تحييد 259 قيادياً بتنظيمات إرهابية منذ 2017.

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وزير الداخلية التركي يعلن تحييد 259 قيادياً بتنظيمات إرهابية منذ 2017

أكّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه بُذلت جهود كبيرة في ما يتعلق بالمسائل الأمنية، وقال إنه تم منذ بداية العام الحالي تحييد 13 قيادياً بارزاً في تنظيمات إرهابية، و259 منذ عام 2017. [TRT عربي]

وأضاف في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء في العاصمة أنقرة، أنهم بذلوا جهوداً كبيرة في ما يتعلق بالمسائل الأمنية انطلاقاً من أمن الحدود البرية إلى البحرية، ومكافحة أشكال التهريب والإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة والسيبرانية كافة. [الأناضول]

وشدّد على أن تنظيم PKK الإرهابي وصل إلى نقطة النهاية، وبقي نحو 700 إرهابي مسلَّح منه في الجبال. [الأناضول]

معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصد الأغلبية في انتخابات الكنيست

أظهرت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، تَساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه تحالف أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، لكن النتائج أظهرت تقدُّم معسكر أحزاب اليمين بحصولها على 65 مقعداً من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان. [TRT عربي]

وأعلن نتنياهو انتصار معسكر اليمين في الانتخابات، في "خطاب النصر" الذي ألقاه أمام حشد من مؤيديه في مقر حزب الليكود في تل أبيب، وقال إنه سيكون رئيساً لكل الإسرائيليين، اليهود وغير اليهود، وإنه سيعمل على تعزيز علاقاته بالزعماء العرب". [مكان]