قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، إنه تم منذ بداية العام الحالي تحييد 13 قيادياً بارزاً في تنظيمات إرهابية، و259 منذ العام 2017.

وأضاف في كلمة خلال لقائه أسر الشهداء في العاصمة أنقرة، أنه تم بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية انطلاقاً من أمن الحدود البرية إلى البحرية، ومكافحة كل أشكال التهريب والإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة والسيبرانية.

وشدد صويلو على أن تنظيم PKK الإرهابي وصل إلى نقطة النهاية "وبقي نحو 700 إرهابي مسلح من عناصره في الجبال".

وقال "وجهنا ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية وبخاصة قياداتها".

وأشار إلى أن عدد المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية منذ بداية العام حتى اليوم 26 شخصاً، فيما سلّم 66 إرهابياً أنفسهم للسلطات، بينما وصل عدد إرهابيي PKK الذين تم تحييدهم منذ عام 2017 إلى 3 آلاف و528 إرهابياً.