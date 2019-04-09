سياسة
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منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بالضغط على السيسي لسحب التعديلات الدستورية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأمريكي للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسحب تعديلات الدستور، مشيرة إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مراراً وتكراراً التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر.
منظمة حقوقية تطالب الكونغرس بالضغط على السيسي لسحب التعديلات الدستورية
السيسي يزور البيت الأبيض لأول مرة منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو/حزيران 2018 / Reuters
9 أبريل 2019

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الكونغرس الأمريكي بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسحب تعديلات الدستور، بالتزامن مع زيارته لواشنطن التي بدأها، الإثنين.

وقال مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه "يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري لسحب هذه التعديلات الدستورية".

وأوضح بيغ في بيان للمنظمة أن "رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مراراً وتكراراً التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر".

ورجحت منظمة هيومن رايتس ووتش، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن "الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة بمصر".

ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب، في 16 أبريل/نيسان الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.

وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو/حزيران 2018، ومن المقرر أن تناقَش عدة قضايا إقليمية فيها، أبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إحياء عملية السلام، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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