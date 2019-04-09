سياسة
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دول غربية تدعو السلطات السودانية لعرض خطة انتقال سياسي
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك السلطات السودانية للرد على المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية، عبر عرض خطة انتقال سياسي. وطالبت الدول الثلاث بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف ضد المحتجين.
دول غربية تدعو السلطات السودانية لعرض خطة انتقال سياسي
تواصَل الاعتصام في السودان ضد الرئيس عمر البشير أمام مقر قيادة الجيش / Reuters
9 أبريل 2019

طالبت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، السلطات السودانية بعرض "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية".

وقالت سفارات الدول الثلاث في الخرطوم في بيان مشترك "لقد آن الأوان للسلطات السودانية لكي ترد على المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية".

وأضافت أنه يجب على السلطة أن تضع "خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية"، بعد تجمُّع آلاف المتظاهرين منذ السبت أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989.

ودعت الدول الثلاث أيضاً السلطات للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين.

وأضافت أن "الشعب السوداني يطالب بالانتقال إلى نظام سياسي يكون شاملاً" وكل الأطراف مبدية استعدادها لدعم مثل هذه العملية السياسية والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويعتصم محتجون منذ أربعة أيام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام، على الرغم من محاولات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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