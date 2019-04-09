سياسة
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البشير: حفظ الأمن والاستقرار أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن "حفظ الأمن والاستقرار أولوية، والشعب السوداني يستحق الطمأنينة". كما أكد البشير أن السودان "سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً"، مشيراً إلى أهمية "استخلاص العبر والدروس".
البشير: حفظ الأمن والاستقرار أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة
البشير قال خلال اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني إن السودان سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً
9 أبريل 2019

ترأس الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الإثنين، اجتماعاً للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه.

وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) الثلاثاء، أن الاجتماع عقد مساء الإثنين، وذلك بالتزامن مع اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتنحي البشير.

وقال الرئيس السوداني خلال الاجتماع، إن "حفظ الأمن والاستقرار أولوية، وإن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة"، بحسب الوكالة.

وأكد البشير أن السودان "سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً"، مشيراً إلى أهمية "استخلاص العبر والدروس".

وأوعز المكتب القيادي، إلى عضوياته في المركز والولايات "باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في إدخال الطمأنينة وتطبيع الحياة العامة".

وصباح الثلاثاء، أفاد شهود للأناضول، أن قوات أمنية حاولت تفريق المتظاهرين مستخدمةً الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وأفادت المعارضة أن عملية تفريق المتظاهرين أسفرت عن سقوط قتيلين فجر الثلاثاء، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وكانت بدأت بالتنديد بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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