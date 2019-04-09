سياسة
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واشنطن تمنع 16 سعودياً من دخولها بسبب جريمة خاشقجي
قررت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح الثلاثاء، منع 16 سعودياً من دخول الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ومن بين السعوديين الـ16 الممنوعين من دخول الولايات، سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وماهر مطرب، وصلاح الطبيقي.
واشنطن تمنع 16 سعودياً من دخولها بسبب جريمة خاشقجي
الخارجية الأمريكية تعلن منع 16 سعودياً من دخول الولايات المتحدة على خلفية مقتل خاشقجي / AFP
9 أبريل 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح الثلاثاء، منع 16 سعودياً من دخول الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "قرار المنع جاء بموجب المادة 7031 (ج) من قانون العمليات الخارجية وبرامج تخصيص الاعتمادات لعام 2019 التابع لوزارة الخارجية".

وأضاف البيان "تنص المادة على أنه في الحالات التي يصل فيها إلى وزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي حكومات أجنبية تورطوا في فساد كبير أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

ومن بين السعوديين الـ16 الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وماهر مطرب، المتهم بتنسيق عملية قتل خاشقجي، وصلاح الطبيقي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات على 17 سعودياً، بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول إلى الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، على خلفية القضية نفسها.

وقُتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر ما قالت إنه شجار مع أشخاص سعوديين، ووقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة ولا مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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