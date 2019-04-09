فُتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، لانتخاب 120 عضواً في الكنيست (البرلمان).

واستناداً إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 6 ملايين و339 ألفاً و279 ناخباً، يُدلُون بأصواتهم في 10720 صندوق اقتراع.

ويخوض 41 حزباً الانتخابات الإسرائيلية العامة الثلاثاء، ولكن غالبيتها لن تشق طريقها إلى الكنيست الإسرائيلي.

ويفرض قانون الانتخابات الإسرائيلي على الأحزاب تحدي الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات الناخبين من أجل الدخول إلى الكنيست.

وينص القانون على اعتبار يوم الانتخابات العامة هو يوم عطلة رسمية في جميع المؤسسات العامة والخاصة.

ومن المتوقع أن تنشر محطات التلفزة الإسرائيلية النتائج الأولية للانتخابات، في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.