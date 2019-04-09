أهم الأحداث:

الزعيمان التركي والروسي يؤكدان استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات التجارية ومكافحة الإرهاب، وقوات أمنية تحاول فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة.

الجديد على TRT عربي:

الانتخابات الإسرائيلية.. بين سباق الفاسدين وهدايا "للملك بيبي"

شاهد!

مظاهرات في الخرطوم أمام وزارة الدفاع

بوتين وأردوغان يؤكدان استمرار التعاون بين بلديهما في ملفات عدة

قال الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إنهما أنهيا بنجاح الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا في كلا البلدين، الذي تطرق إلى ملفات الاقتصاد والعلاقات الثنائية والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب. [TRT عربي]

وأكّد أردوغان أن تركيا مصممة على طرد واجتثاث البؤر الإرهابية التي تهدد أمنها القومي في سوريا، مشيراً إلى أن مباحثاته مع بوتين تناولت "الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها إدلب، إضافة إلى خطة الانسحاب الأمريكية من سوريا". [الأناضول]

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الفترة المقبلة واستخدام العملة الوطنية في المستقبل، وقال أردوغان "بإمكان تركيا وروسيا حماية نفسيهما من إملاءات الدول الأخرى عن طريق اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية بينهما". [الأناضول]

قوات أمنية سودانية تحاول فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة

قال تجمع المهنيين السودانيين إن "قوات من الجيش السوداني تصدت للقوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين بالرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع"، دون أن تصدر أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص حتى الساعة. [تجمع المهنيين السودانيين]

ويواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الرابع أمام مقر قوات الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. بينما يؤكد الرئيس السوداني أن صندوق الانتخابات هو الحاسم في هذا الأمر.

وفي وقت سابق، الإثنين، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، إن "القوات المسلحة هي صمام أمان هذا البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته"، مبيناً أن "كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، والتاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرّطوا في أمنه". [وكالة السودان للأنباء]