قال الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إنهما أنهيا بنجاح الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا في كلا البلدين، الذي تطرق إلى ملفات الاقتصاد والعلاقات الثنائية والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الزعيمان، خلال مؤتمر صحفي عقداه عقب المباحثات في موسكو، تصميم بلديهما على المضي قدماً في التعاون والعمل المشترك في الملفات المذكورة.

تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي

تحدّث الزعيمان عن "القفزات" التي شهدتها الفترة الماضية على صعيد التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أكّدا ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير العلاقات وتعزيزها.

وأوضح أردوغان أن "حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال عام 2018 وصل إلى 26 مليار دولار، إلا أنه دون الهدف المحدد المتمثل بـ100 مليار دولار"، لافتاً إلى أن "عدد المستثمرين الأتراك في روسيا يقدر اليوم بنحو 1300 رجل أعمال ومستثمر".

وأكّد الرئيس التركي أن أنقرة مستعدة "لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الروس الراغبين في الاستثمار بتركيا"، معتبراً أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية تشكل قاطرة لعلاقات التعاون بين تركيا وروسيا منذ تسعينيات القرن العشرين".

بدوره، قال بوتين إن الجانبين ناقشا عدداً من الأمور المتعلقة بملف التعاون الاقتصادي بين أنقرة وموسكو، أبرزها خفض الضرائب على صادرات وواردات البلدين، والسعي لإجراء المعاملات التجارية باستخدام العملات الوطنية.

وأضاف "وقعنا على عدد من الاتفاقات، والشركات التركية لعبت دوراً مهماً في بناء الصالات والملاعب الرياضية في روسيا، كما كان لها حضور قوي في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة وعديد من الصناعات الأخرى".

وفيما أوضح أردوغان أن تركيا تحصل على نحو 50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، أكّد بوتين أن بلاده دوماً توفي بمسؤولياتها تجاه تركيا في ما يتعلق بالغاز الطبيعي من حيث السعر والكمية.

استمرار العمل المشترك لحل الأزمة السورية والقضاء على الإرهاب

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعاون تركيا مع روسيا في الملف السوري، وفقاً لتفاهمات أستانة، ساعد على تحقيق تقدم كبير في سبيل حل الأزمة السورية، مشدداً على أن مكافحة التنظيمات الإرهابية على اختلاف أسمائها، لا تزال تحدياً مهماً خلال الفترة المقلبة.

وفيما تطرّق بوتين إلى ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في إدلب وشدد على أهمية إيجاد حلول جذرية للتعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً كبيراً في تلك المنطقة، قال أردوغان إن أنقرة مصرة على "القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وكما كان داعش يشكل خطراً كبيراً فإن تنظيمي YPG وPYD لا يختلفان كثيراً عن داعش".

وأكّد الرئيس التركي أن "وجود تنظيمات إرهابية في تلك المنطقة (الشمال السوري) يعقّد العمل المشترك بين تركيا وروسيا".

وهاجم أردوغان النظام السوري برئاسة بشار الأسد، مضيفاً "نؤدي واجباتنا، ولكن النظام السوري يخطو خطوات وفق أهوائه الشخصية".