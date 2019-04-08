سياسة
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جرح 12 مدنياً جراء سقوط صاروخ باليستي شمالي سوريا
أفادت مصادر في الدفاع المدني بأن 12 مدنياً منهم 10 أطفال جُرحوا كحصيلة أولية، جراء سقوط صاروخ باليستي على إحدى مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا.
جرح 12 مدنياً جراء سقوط صاروخ باليستي شمالي سوريا
سقوط صاروخ باليستي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا  / AA
8 أبريل 2019

أفادت مصادر في الدفاع المدني، بأن صاروخاً باليستياً سقط بالقرب من مدرسة في مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الجنوبي الغربي، مما أسفر عن جرح 12 مدنياً بينهم 10 أطفال كحصيلة أولية.

وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ في المدينة.

وقال مرصد لتتبع الطيران (تابع للمعارضة)، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "3 صواريخ بالستية ذات المدى 120 كيلومتراً أطلقت من مطار حميميم الروسي بريف اللاذقية، سقطت اثنان منها على جسر الشغور، فيما سقط الثالث على منطقة حندرات شمالي محافظة حلب".

وتشكل منطقة حندرات نقطة تجمع للمجموعات المسلحة التابعة لإيران التي تساند قوات النظام السوري في معاركه ضد المعارضة وسكان المناطق الخارجة عن سيطرته.

وتستخدم روسيا قاعدة حميميم نقطة انطلاق لطائراتها لتنفيذ هجمات جوية مساندة للنظام السوري.

وتعتبر محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، "مناطق خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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