سياسة
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واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً"
في خطوة تعد الأولى من نوعها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده صنّفت الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً"، مبرراً قراره بأن "إيران دولة داعمة للإرهاب، والحرس الثوري مشارك نشط".
واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً"
الولايات المتحدة تصنّف الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً أجنبياً" / Reuters
8 أبريل 2019

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً أجنبياً" ضمن مساعٍ لزيادة الضغط الدولي على طهران.

وتعد الخطوة غير مسبوقة لأن الولايات المتحدة لم تستخدم من قبل هذا التصنيف مع كيان حكومي أجنبي.

وقال ترمب، في بيان صدر الإثنين، إن الخطوة "اعتراف بالواقع" الذي يفيد بأن إيران دولة "داعمة للإرهاب" وأن الحرس الثوري مشارك نشط.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا إن الخطوة سوف تزيد عزلة إيران، كما تؤكد أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع دعم إيران المستمر لجماعات متمردة وغيرها من الجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وقد يكون للتصنيف تداعيات واسعة النطاق على الجيش الأمريكي وعلى سياسية الولايات المتحدة في المنطقة وأماكن أخرى، لا سيما وأن إيران تهدد بالرد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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