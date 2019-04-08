سياسة
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رئيس بلدية أنقرة الجديد يتسلم منصبه من سلفه وسط أجواء احتفالية
تسلم رئيس بلدية أنقرة الجديد منصور ياواش، مهام منصبه من سلفه مصطفى طونا وسط أجواء احتفالية، بعد حصوله على أصوات 50.62 % من الناخبين.
رئيس بلدية أنقرة الجديد يتسلم منصبه من سلفه وسط أجواء احتفالية
رئيس بلدية أنقرة يتسلم مهام منصبه الجديدة
8 أبريل 2019

تسلّم الرئيس الجديد لبلدية أنقرة منصور ياواش، مهامه رسمياً، من سلفه مصطفى طونا، وسط أجواء احتفالية داخل مبنى البلدية في العاصمة التركية أنقرة.واستقبل طونا رئيس البلدية السابق المنتسب لحزب العدالة والتنمية الحاكم، خلفه ياواش من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في غرفة رئيس البلدية.وتسلم ياواش الذي جاء إلى مبنى البلدية برفقة عقيلته وعدد من مسؤولي ونواب حزبه، ختم رئاسة البلدية، وسط أجواء احتفالية.هنأ طونا خلفه ياواش بفوزه في الانتخابات المحلية، في كلمة له خلال الحفل، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.بدوره قال ياواش إن طونا "قدم خدمات جيدة لسكان أنقرة خلال فترة ترؤسه للبلدية"، مضيفاً أنه سيستفيد من تجارب سلفه وخبرته في كيفية إدارة شؤون المدينة.وعقب توديع طونا من مبنى البلدية، تعهد ياواش بالعمل ليل نهار لخدمة أنقرة، مؤكداً أنه سيوصل خدمات البلدية لجميع المواطنين دون تمييز بين المصوت له أو ضده.يُذكر أن ياواش فاز برئاسة بلدية أنقرة بعد حصوله على أصوات 50.62 % من الناخبين، متفوقاً على منافسه مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، الذي حصد 47.20 % من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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