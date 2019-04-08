سياسة
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أردوغان: الضفة الغربية أرض فلسطينية وأفعال نتنياهو منافية للقانون الدولي
قال الرئيس التركي إن الضفة الغربية أرض فلسطينية، وإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضمّ أجزاء منها إلى إسرائيل منافية للقانون الدولي. وأضاف أن بلاده ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني.
أردوغان: الضفة الغربية أرض فلسطينية وأفعال نتنياهو منافية للقانون الدولي
أردوغان قال إن ما ستقوم به إسرائيل بالضفة الغربية يعد خطوة احتلال جديدة  / AA
8 أبريل 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل منافية للقانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن " كل ما تفعله إسرائيل منذ عام 1948 مخالف للقوانين ولقرارات الأمم المتحدة". وقال "فهم يعتمدون على دعم واشنطن، ولا يمكن قبول المساعي الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى خلق مستقبل مظلم لمنطقة الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس التركي أن الضفة الغربية أرض فلسطينية، "وما ستقوم به اسرائيل في هذه المنطقة، يُعد خطوة احتلال جديدة، ونحن سنواصل وقوفنا إلى جانب الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي خلال حديثه عن احتمال القيام بعملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية "لقد أكملنا كافة استعداداتنا على طول الحدود، وسنناقش كل هذه المسائل خلال لقائي الثنائي مع بوتين".

وقال إنه سيناقش مع نظيره الروسي ملفات عدّة، على رأسها الأزمة السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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