سياسة
2 دقيقة قراءة
شهود عيان: جنود سودانيون يتدخلون لحماية المتظاهرين
تدخل جنود سودانيون لحماية المتظاهرين قبالة وزارة الدفاع بعد أن سعت قوات الأمن إلى تفريقهم. وذكر شهود عيان لوكالة رويترز أن التدخل جاء بعد أن تم استهداف المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
شهود عيان: جنود سودانيون يتدخلون لحماية المتظاهرين
شهود عيان قالوا إن قوات من الجيش تدخلت لحماية المتظاهرين  / AFP
8 أبريل 2019

ذكر محتجون وشهود عيان، الإثنين، أن جنوداً سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي سعت إلى تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع.

وقال الشهود لوكالة رويترز إن عناصر من قوات الأمن على متن شاحنات صغيرة، أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، والذين يعتصمون أمام مبنى وزارة الدفاع في الخرطوم.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، وصلت مركبات عدة تحمل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة الشغب إلى الموقع حيث يحتشد المتظاهرون بشكل متواصل منذ السبت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتصم المتظاهرون ليلتين أمام المجمع ضمن مساع لزيادة الضغط على الرئيس عمر البشير، مطالبين بتنحيه بعد نحو 30 عاماً في السلطة. وقد فشلت محاولات سابقة لقوات الأمن في فض المحتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us