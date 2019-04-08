ذكر محتجون وشهود عيان، الإثنين، أن جنوداً سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي سعت إلى تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع.

وقال الشهود لوكالة رويترز إن عناصر من قوات الأمن على متن شاحنات صغيرة، أطلقت الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، والذين يعتصمون أمام مبنى وزارة الدفاع في الخرطوم.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، وصلت مركبات عدة تحمل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات وشرطة مكافحة الشغب إلى الموقع حيث يحتشد المتظاهرون بشكل متواصل منذ السبت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتصم المتظاهرون ليلتين أمام المجمع ضمن مساع لزيادة الضغط على الرئيس عمر البشير، مطالبين بتنحيه بعد نحو 30 عاماً في السلطة. وقد فشلت محاولات سابقة لقوات الأمن في فض المحتجين.