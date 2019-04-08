سياسة
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متحدث العدالة والتنمية: نتنياهو جعل الإرهاب جزءاً من سياسة الدولة
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرارات الرئيس الأمريكي بشأن القدس والجولان شجّعت نتنياهو على إطلاق تصريحات تتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية. وأشار إلى أن التصريحات من شأنها أن تُشعل الشرق الأوسط.
متحدث العدالة والتنمية: نتنياهو جعل الإرهاب جزءاً من سياسة الدولة
جليك أكد أن نتنياهو كشف عن وجهه العدواني مرة أخرى  / AA
8 أبريل 2019

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية "من شأنه أن يُشعل الشرق الأوسط والعالم".

ووصف جليك خلال مؤتمر صحفي عقَده في العاصمة أنقرة تصريحات نتنياهو بالمتهورة. وأكد أنه "يستخدمها كأداة انتخابية لكسب دعم اليمين المتطرف". وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن وجهه العدواني الطائش مرة أخرى".

وقال إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس والجولان شجّعت نتنياهو على إطلاق تلك التصريحات.

وأكد جليك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم يترك قيماً إلا واعتدى عليها"، موضحاً أنه "جعل من الخروج على القانون والإرهاب جزءاً من سياسة الدولة". وقال إنه من الضروري عدم السماح لنتنياهو بالحضور في الاجتماعات الدولية.

وأشار المتحدث باسم العدالة والتنمية إلى أن "اقتصار إدانة وردة فعل المجتمع الدولي على إبداء القلق حيال الممارسات الإسرائيلية، أسفرت للأسف الشديد عن ظهور عدوان لم ير العالم مثله من قبل".

وأضاف: "نتيجة لذلك، لن يبقى هنالك شيء اسمه مجتمع دولي، وسيعتدي الطرف القوي على الضعيف في جميع الأزمات حول العالم".

وكان نتنياهو قال في سياق مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/نيسان الجاري.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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