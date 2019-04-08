سياسة
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واشنطن تدعو حفتر إلى وقف العمليات العسكرية ضد طرابلس فوراً
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس، وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال. ودعا اللواء المتقعاد خليفة حفتر إلى وقف فوري للعمليات التي تستهدف العاصمة الليبية.
واشنطن تدعو حفتر إلى وقف العمليات العسكرية ضد طرابلس فوراً
بومبيو قال إن واشنطن تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس  / AP
8 أبريل 2019

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى وقف العمليات العسكرية التي تستهدف العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن "تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس، وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال".

وأضاف في بيان "لقد أوضحنا اعتراضنا على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية".

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في بيان في ساعة متأخرة مساء الأحد إن إجمالي عدد القتلى والجرحى يوم الأحد في الاشتباكات بجنوب طرابلس بلغ 11 قتيلاً و23 مصاباً.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى مدنيين أم مقاتلين.

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً في طرابلس وقائد قوات الشرق خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق شرقي البلاد.

وأعلن خليفة حفتر، الخميس، تحرك قواته صوب طرابلس بهدف بسط السيطرة على العاصمة، وقوبلت التحركات بتنديد دولي وإقليمي واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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