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القضية السورية تتصدر أجندة زيارة الرئيس التركي إلى روسيا، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية تطلق عملية "بركان الغضب" ردّاً على تصعيد حفتر.

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حكومة الوفاق الوطني تعلن انطلاق عملية "بركان الغضب" لمواجهة حفتر في ليبياأعلن المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا العقيد محمد قنونو، الأحد، انطلاق عملية "بركان الغضب" لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. [TRT عربي]واستهدف طيران حربي يتبع حكومة الوفاق الوطني قاعدة الوطية الجوية، الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر، جنوب غربي طرابلس. [الأناضول]وتشهد الساحة الليبية تصعيداً عسكرياً منذ إعلان خليفة حفتر، الخميس، إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، بالتزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الحدودية، من 14 إلى 16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط. [الأناضول]

القضية السورية تتصدر أجندة زيارة أردوغان لموسكو

تتصدر مستجدات القضية السورية أجندة لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر إجراؤه الإثنين 8 إبريل/نيسان الجاري، في العاصمة الروسية موسكو. [الأناضول]

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات الملف السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. [TRT عربي]

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يوقّع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون مشترك، وجدير بالذكر أن اللقاء المرتقب بين أردوغان وبوتين سيكون الثالث من نوعه خلال العام الجاري 2019.[TRT عربي]