سياسة
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وزير الدفاع التركي: الجيش سيردّ على أي استفزاز في بحر إيجه
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن القوات المسلحة التركية ستردّ على أي استفزاز تتعرض له في بحر إيجه، مؤكداً أن "كل حركة استفزاز تستهدف تركيا لن تبقى دون رد، ومن المهم التنبه لهذه النقطة من أجل السلام وعلاقات حُسن الجوار".
وزير الدفاع التركي: الجيش سيردّ على أي استفزاز في بحر إيجه
وزير الدفاع التركي أكد أن قوات بلاده تواصل ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق / AA
7 أبريل 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، أن القوات المسلحة التركية سترد على أي استفزاز تتعرض له في بحر إيجه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خلال زيارة لقيادة القوات الجوية الثانية، بولاية إزمير غربي البلاد.

وأعرب أقار عن أمل بلاده في حل المشكلات العالقة مع دول الجوار في بحر إيجه عبر الوسائل السلمية والحوار.

وأضاف "سنبذل جهوداً لحل جميع المشكلات عبر الوسائل السلمية، وهذا ما نرجوه"، محذراً من لجوء جهات إلى الأنانية والانتهازية، بينما تتحرك تركيا في المنطقة من منطلق حُسن النية. وشدّد أقار على ضرورة عدم لجوء أي طرف إلى الاستفزازات والتحريضات في المنطقة.

وقال "أودّ أن أؤكد للجميع أن كل حركة استفزاز تستهدفنا لن تبقى دون رد، ومن المهم التنبه لهذه النقطة من أجل السلام وعلاقات حُسن الجوار".

وفي سياق متصل أكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تواصل ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق.

ولفت إلى أن الجيش التركي أنزل الأسبوع الماضي بالمنظمة الإرهابية ضربات موجعة في عملية كبيرة نفّذها شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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