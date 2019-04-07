يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين 8 أبريل/نيسان، زيارة رسمية لروسيا يترأس خلالها وفد بلاده في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات الملف السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن من المتوقع أن يوقّع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين، ويجدر بالذكر أن اللقاء المرتقب بين أردوغان وبوتين، سيكون الثالث من نوعه خلال العام الجاري 2019.