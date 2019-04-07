أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، نداءً عاجلاً من أجل هدنة إنسانية لمدة ساعتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين بعد تصعيد عسكري في الأيام الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان إنها "تدعو جميع الأطراف العسكرية الموجودة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة 16:00 و18:00 (من 14:00 إلى 16:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم لتأمين أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي إجلاء الجرحى والمدنيين".

ومنذ 2011 تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً في طرابلس وقائد قوات الشرق خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق شرقي البلاد.

وأعلن خليفة حفتر، الخميس، تحرك قواته صوب طرابلس بهدف بسط السيطرة على العاصمة، وقوبلت التحركات بتنديد دولي وإقليمي واسع.