أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا المتفشي بشدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن طه المتوكل وزير الصحة في الحكومة المشكَّلة من الجماعة (غير معترف بها دولياً)، أعلن حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا.

وأصدرت الجماعة، السبت، قراراً بإغلاق الكافيتيريات بجميع مدارس العاصمة صنعاء لمدة عشرة أيام، كتدبير احترازي لمواجهة الكوليرا، منعاً لانتشارها في صفوف الطلاب.

وتُعتبر المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أكثر المناطق التي شهدت تفشّياً للوباء.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، قبل نحو أسبوع، عن تَفشٍّ كبير لمرض الكوليرا في اليمن، مشيرة إلى رصد 190 حالة وفاة و109 آلاف إصابة بالوباء منذ بداية عام 2019.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 4 أعوام حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلَّحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.