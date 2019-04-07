سياسة
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إعلان حالة الطوارئ بمناطق الحوثيين لمواجهة الكوليرا في اليمن
أعلن الحوثيون حالة الطوارئ في المدن اليمنية الخاضعة لسيطرتهم بهدف مواجهة وباء الكوليرا، الذي ارتفعت في الآونة الأخيرة أعداد المصابين به.
إعلان حالة الطوارئ بمناطق الحوثيين لمواجهة الكوليرا في اليمن
الأمم المتحدة رصدت 109 آلاف إصابة بالكوليرا في اليمن منذ بداية 2019 / AA
7 أبريل 2019

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة وباء الكوليرا المتفشي بشدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن طه المتوكل وزير الصحة في الحكومة المشكَّلة من الجماعة (غير معترف بها دولياً)، أعلن حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا.

وأصدرت الجماعة، السبت، قراراً بإغلاق الكافيتيريات بجميع مدارس العاصمة صنعاء لمدة عشرة أيام، كتدبير احترازي لمواجهة الكوليرا، منعاً لانتشارها في صفوف الطلاب.

وتُعتبر المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أكثر المناطق التي شهدت تفشّياً للوباء.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، قبل نحو أسبوع، عن تَفشٍّ كبير لمرض الكوليرا في اليمن، مشيرة إلى رصد 190 حالة وفاة و109 آلاف إصابة بالوباء منذ بداية عام 2019.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 4 أعوام حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلَّحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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