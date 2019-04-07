سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يُصدِر أحكاماً بالسجن وغرامات مالية بحق أطفال فلسطينيين
أصدر الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأطفال الفلسطينيين أحكاماً بالسجن وغرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى نحو 10 آلاف دولار.
الاحتلال الإسرائيلي يُصدِر أحكاماً بالسجن وغرامات مالية بحق أطفال فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أحكاماً بالسجن وغرامات مالية بحق أطفال فلسطينيين / AP
7 أبريل 2019

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر مارس/آذار الماضي، أحكاماً بالسجن على عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل عوفر الإسرائيلي قرب رام الله، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل (نحو 10 آلاف دولار).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، في تقرير أصدرته الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي "لا يكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة".

وأشارت إلى أنه خلال الشهر الماضي أُدخلَ 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل عوفر.

وذكرت أن 20 طفلاً منهم اعتُقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، بالإضافة إلى طفل اعتُقل على الحواجز العسكرية، وآخر لعدم حيازته تصريحاً لدخول إسرائيل، وآخر بعد استدعائه للتحقيق.

وبيّنت أن بينهم أسيراً قاصراً اعتُقل بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكّل بهم في أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

ويقبع في سجن عوفر 114 طفلاً، حسب هيئة شؤون الأسرى، ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة نفسها، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل، بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري و1800 مريض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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