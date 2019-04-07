سياسة
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العدالة والتنمية يعتزم المطالبة بإعادة فرز الأصوات في عموم إسطنبول
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إن حزبه سيتقدم بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز الأصوات في جميع أقضية إسطنبول، موضحاً أن الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس/آذار الماضي شهدت "مخالفات منظمة".
العدالة والتنمية يعتزم المطالبة بإعادة فرز الأصوات في عموم إسطنبول
علي إحسان ياووز يقول إن حزب العدالة والتنمية سيتقدم بطلب لإعادة فرز الأصوات في إسطنبول / AA
7 أبريل 2019

صرّح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياووز، الأحد، بأن حزبه سيتقدم بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز الأصوات بجميع أقضية إسطنبول.

وأوضح ياووز في مؤتمر صحفي بمقر فرع العدالة والتنمية بإسطنبول، أن الفارق بين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ومنافسه مرشح الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تقلص إلى 16 ألفاً و442 صوتاً، بعد إعادة فرز 70 % من الأصوات الباطلة.

وأشار ياووز إلى حدوث "مخالفات منظمة" في فرز أصوات الناخبين بإسطنبول، مضيفاً أن هذه المخالفات تتعدى كونها أخطاء.

وأُجريت الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس/آذار الماضي، وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين.

في حين فاز تحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضَين، بنسبة 37.64% من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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