سياسة
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قوّات حكومة الوفاق الوطني تُطلق عملية مضادة في ليبيا
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الأحد، أنها أطلقت عملية "بركان الغضب"، بهدف تطهير كل المدن ممن قالت إنهم "المعتدون والخارجون عن الشرعية"، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر، الذي أطلق، الخميس، عملية بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
قوّات حكومة الوفاق الوطني تُطلق عملية مضادة في ليبيا
محمد قنونو: نهدف إلى تطهير كل المدن من المعتدين والخارجين عن الشرعية / AFP
7 أبريل 2019

أعلن المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا العقيد محمد قنونو، الأحد، انطلاق عملية "بركان الغضب"، لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث خلال تصريح صحفي في طرابلس غداة تعيينه في منصبه، إن العملية تهدف إلى تطهير كل المدن من "المعتدين والخارجين عن الشرعية"، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر.

ولاقت تحركات حفتر العسكرية تنديداً دولياً واسعاً، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع تحضيرات لمؤتمر جامع للحوار الوطني ترعاه الأمم المتحدة، ومن المقرر أن ينعقد في الفترة بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري بمدينة غدامس الحدودية.

من جهته قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، إن الأمم المتحدة عازمة على عقد المؤتمر الوطني في موعده "إلا إذا طرأت ظروف قاهرة".

وحذّر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، خليفة حفتر من مواصلة هجومه على طرابلس وتهديد الحكومة المعترف بها دولياً، وهددوا بتحرك دولي إن لم يتراجع الجنرال الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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