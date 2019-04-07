أعلن المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا العقيد محمد قنونو، الأحد، انطلاق عملية "بركان الغضب"، لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث خلال تصريح صحفي في طرابلس غداة تعيينه في منصبه، إن العملية تهدف إلى تطهير كل المدن من "المعتدين والخارجين عن الشرعية"، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر.

ولاقت تحركات حفتر العسكرية تنديداً دولياً واسعاً، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع تحضيرات لمؤتمر جامع للحوار الوطني ترعاه الأمم المتحدة، ومن المقرر أن ينعقد في الفترة بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري بمدينة غدامس الحدودية.

من جهته قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، إن الأمم المتحدة عازمة على عقد المؤتمر الوطني في موعده "إلا إذا طرأت ظروف قاهرة".

وحذّر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، خليفة حفتر من مواصلة هجومه على طرابلس وتهديد الحكومة المعترف بها دولياً، وهددوا بتحرك دولي إن لم يتراجع الجنرال الليبي.