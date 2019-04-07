سياسة
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لافروف: المعلومات المتوفرة حول صفقة القرن تثير القلق
أدان وزير الخارجية الروسي الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وكذلك اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال أيضاً إن المعلومات حول صفقة القرن تثير القلق.
لافروف: المعلومات المتوفرة حول صفقة القرن تثير القلق
لافروف قال إن بلاده تدين الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان / Reuters
7 أبريل 2019

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ليس لديها معلومات حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعلومات المتداولة حول هذه الصفقة "تثير قلقاً شديداً".

وأدان لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وكذلك اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال "يقلقنا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية، يجب الالتزام بقوانين المجتمع الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، حل المسألة فقط يتم عبر حل الدولتين، أي حلول أخرى لن توصل إلى شيء جيد".

وأشار إلى أن بلاده تود مناقشة القضية الفلسطينية، "ونأمل في مساعدة الجانب الأردني للتأكد من كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يعد خرقاً للقانون الدولي، "ويدفع باتجاه اليأس من إيجاد حلول سلمية".

وأضاف" قلقون من غياب آفاق التقدم نحو حل سلمي والذي لا يمكن أن يتحقق من دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67". وأشار إلى أن موقف الأردن واضح وهو أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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