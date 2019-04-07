قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الأحد، إنّ الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي كي يقف في وجه جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح جليك في مجموعة تغريدات أن إعلان نتنياهو ضم مستوطنات الضفة الغربية في حال فوزه بالانتخابات، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية.

وأضاف متحدث العدالة والتنمية أن "عقلية الاحتلال التي يمثلها نتنياهو، هي التهديد الأكبر للقانون والأمن الدوليين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، السبت، أنه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل.