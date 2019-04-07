سياسة
1 دقيقة قراءة
نتنياهو يعتزم ضمّ مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلة في حال فوزه في الانتخابات، وأضاف "سأطبق السيادة من دون التمييز بين الكُتل الاستيطانية، والمستوطنات المعزولة".
نتنياهو يعتزم ضمّ مستوطنات الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات
نتنياهو أعلن أنّ إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة في إطار أيّ خطّة سلام في المستقبل / Reuters
7 أبريل 2019

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة القناة 12 الإسرائيلية "سأطبق السيادة من دون التمييز بين الكُتل الاستيطانية، والمستوطنات المعزولة".

وكان نتنياهو أعلن، الجمعة، أنّه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة، ولن تنقل "شخصاً واحداً" من المستوطنين في إطار أي خطة سلام في المستقبل.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية، الثلاثاء، تبدو تصريحات نتنياهو بمثابة رسالة إلى ناخبي اليمين. وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us