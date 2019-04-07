أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنّه يعتزم ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في حال فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة القناة 12 الإسرائيلية "سأطبق السيادة من دون التمييز بين الكُتل الاستيطانية، والمستوطنات المعزولة".

وكان نتنياهو أعلن، الجمعة، أنّه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة، ولن تنقل "شخصاً واحداً" من المستوطنين في إطار أي خطة سلام في المستقبل.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية، الثلاثاء، تبدو تصريحات نتنياهو بمثابة رسالة إلى ناخبي اليمين. وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.