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فايز السراج يقول إن حفتر انقلب على الاتفاق السياسي ويتوعده بالرد الحازم، ومقتل مواطن سوداني خلال احتجاجات في مدينة أم درمان

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فايز السراج: حفتر انقلب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج، إن خليفة حفتر "انقلب على الاتفاق السياسي، ولن يجد إلا الحزم". [الأناضول]

وطالب السراج المجتمع الدولي بعدم دعم من يسعى لعسكرة الدولة، في إشارة إلى حفتر وتوجهاته العسكرية، مضيفاً "نحن في استنفار عام لمواجهة حفتر". [الأناضول]

ولاقت تحركات حفتر العسكرية تنديداً دولياً واسعاً، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع تحضيرات لمؤتمر جامع للحوار الوطني ترعاه الأمم المتحدة، من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري بمدينة غدامس الحدودية. [TRT عربي]

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، إن المنظمة عازمة على عقد المؤتمر الوطني في موعده رغم زحف قوات حفتر نحو العاصمة طرابلس في تصعيد للصراع. [رويترز]

السودان.. مقتل مواطن خلال احتجاجات في أم درمان

قالت وكالة السودان للأنباء ولجنة أطباء، إن مدنياً لقي حتفه خلال احتجاجات في مدينة أم درمان.

وقالت الوكالة نقلاً عن تقارير للشرطة إن مدنيين ورجال شرطة أصيبوا أيضاً خلال المظاهرات. ووقعت اشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن قرب مقر إقامة الرئيس عمر حسن البشير في العاصمة الخرطوم أمس السبت. [رويترز]

وذكر شهود عيان إن آلاف المحتجين السودانيين اشتبكوا مع قوات الأمن أمام مقر إقامة الرئيس عمر البشير وسط الخرطوم، السبت، في أكبر تجمُّع على ما يبدو خلال الاحتجاجات المتواصلة لعدة أشهر ضد حكمه المستمر منذ 30 عاماً. [رويترز]

وخرج آلاف السودانيين السبت، في مظاهرة وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام وتنحِّي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة. [TRT عربي]

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يرشقونها بالحجارة، في مسعى لتفريق الحشد الذي كان يتظاهر استجابة لدعوة وجهها نشطاء يحاولون تكثيف الضغط على البشير لدفعه إلى التنحي. [رويترز]