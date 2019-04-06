سياسة
1 دقيقة قراءة
الفنزويليون يخرجون إلى الشوارع مع تفاقم الصراع على السلطة
تجمعت مجموعات صغيرة من مؤيدي زعيم المعارضة خوان غوايدو للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، في ظل أجواء حشد مضاد من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو بعد تجريد زعيم المعارضة من الحصانة القانونية، مما يفتح طريقاً أمام محاكمته.
الفنزويليون يخرجون إلى الشوارع مع تفاقم الصراع على السلطة
تجمعت مجموعات صغيرة من مؤيدي زعيم المعارضة خوان غوايدو للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر / Reuters
6 أبريل 2019

خرجت فصائل سياسية متنافسة إلى شوارع فنزويلا وسط صراع متفاقم من أجل السيطرة على البلد الذي تمزقه الأزمة السياسية.

وتجمعت مجموعات صغيرة من مؤيدي زعيم المعارضة خوان غوايدو حاملة العلم الفنزويلي، ولافتات تطالب بالحرية في نقاط التجمع، السبت، للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

ويحاول غوايدو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي كان مؤيدوه يتشاركون القهوة في أثناء تجمعهم حول خشبة مسرح وسط الموسيقى قبل مسيرة إلى القصر الرئاسي.

وستكون هذه المسيرة الأولى التي يقودها غوايدو منذ أن جرد الموالون لمادورو زعيم المعارضة من الحصانة القانونية التي مُنحت له كمشرع، مما يفتح طريقاً أمام محاكمته، وربما توقيفه بتهمة انتهاك الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us