خرجت فصائل سياسية متنافسة إلى شوارع فنزويلا وسط صراع متفاقم من أجل السيطرة على البلد الذي تمزقه الأزمة السياسية.

وتجمعت مجموعات صغيرة من مؤيدي زعيم المعارضة خوان غوايدو حاملة العلم الفنزويلي، ولافتات تطالب بالحرية في نقاط التجمع، السبت، للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

ويحاول غوايدو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي كان مؤيدوه يتشاركون القهوة في أثناء تجمعهم حول خشبة مسرح وسط الموسيقى قبل مسيرة إلى القصر الرئاسي.

وستكون هذه المسيرة الأولى التي يقودها غوايدو منذ أن جرد الموالون لمادورو زعيم المعارضة من الحصانة القانونية التي مُنحت له كمشرع، مما يفتح طريقاً أمام محاكمته، وربما توقيفه بتهمة انتهاك الدستور.