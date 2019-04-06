خرج آلاف السودانيين السبت، في مظاهرة وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة.

وأفاد شهود عيان لوكالة لأناضول بأن آلاف المتظاهرين خرجوا وسط العاصمة وتوجهوا إلى مقر قيادة الجيش السوداني.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عشرات منهم، وفقاً للمصادر ذاتها.

وأضاف شهود آخرون بأن مئات المحتجين ما زالوا يتوجهون نحو مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.‎

وكان تجمع المهنيين وتحالفات معارضة أخرى دعوا للتظاهر السبت في ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحِّي البشير‎.

ووفقاً لمراقبين، تُعَدّ المظاهرة هي الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأسفرت الاحتجاجات السودانية عن سقوط 32 قتيلاً، حسب آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلاً.